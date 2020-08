LIVE | Martínez straft foutief uitverdedigen af

KNGU broedt op alterna­tief topsport­pro­gram­ma voor turnsters

13:02 De gymnastiekunie zoekt naarstig naar een oplossing voor de topturnsters die de olympische voorbereiding in gevaar zien komen doordat hun coaches gedwongen dan wel vrijwillig afstand hebben genomen. Het topsportprogramma van TeamNL is tijdelijk stopgezet lopende het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de turnsport.