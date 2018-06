LIVE: Matthäus ziet Duitsland 'Traum-finale' verliezen, Salah is fit

Egypte rekent morgen in de eerste groepswedstrijd tegen Uruguay op Mohamed Salah. De topschutter van Liverpool start volgens bondscoach Héctor Cúper zo goed als zeker in de basis. ,,Het gaat prima met Mo, hij herstelt heel goed'', zei Cúper in het stadion van Jekaterinenburg. ,,We zijn heel optimistisch dat hij kan meedoen.''



De 25-jarige aanvaller raakte vorige maand in de verloren finale van de Champions League tegen Real Madrid (1-3) geblesseerd aan zijn schouder, na een duel met Sergio Ramos. De Egyptische voetbalfans vreesden even dat hun sterspeler het WK zou moeten missen. De schade bleek echter mee te vallen en Salah sloot deze week aan bij de groepstraining. De aanvaller was dit seizoen met 44 doelpunten de grote man bij Liverpool en op het WK hoopt heel Egypte dat Salah weer kan uitblinken.