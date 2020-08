LIVE | Napoli in Camp Nou op jacht naar hoopgevende aansluitingstreffer

Serena Williams denkt niet aan afmelden: ‘Ik zie mezelf alles spelen’

22:17 Serena Williams is niet van plan zich terug te trekken voor een van de twee naderende grandslamtoernooien, de US Open en Roland Garros. Dat zei de 23-voudig grandslamkampioene op een virtuele persconferentie, aan de vooravond van haar terugkeer in het circuit. De Amerikaanse maakt komende week haar opwachting in Lexington.