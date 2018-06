LIVE: Oranje Leeuwinnen willen reuzenstap naar WK zetten

0

Stefanie van der Gragt kan vanavond niet meespelen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland. De verdedigster, die komend seizoen bij FC Barcelona speelt, heeft lichte liesklachten en start daarom niet.



Bondscoach Sarina Wiegman heeft Anouk Dekker als vervangster aangewezen.De basisopstelling ziet er verder hetzelfde uit als tijdens de vorige kwalificatiewedstrijd in april tegen Ierland. Lineth Beerensteyn staat opnieuw in de punt van de aanval. Vivianne Miedema is niet fit genoeg en ontbreekt in de selectie.



Oranje is momenteel koploper met dertien punten uit vijf wedstrijden. Ierland heeft tien punten en Noorwegen (dat een duel minder speelde) negen. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van 2019 in Frankrijk. De vier beste nummers twee strijden in het najaar in een dubbele play-off om het laatste WK-ticket.