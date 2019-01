LIVE | Overtuigende start Djokovic tegen ‘zoekende’ Nadal

Heerenveen - AZ

8:03 Cupfighter AZ plaatste zich deze week voor de halve finale van de KNVB Beker ten koste van Vitesse, terwijl Heerenveen een maatje te klein was voor Ajax. De Superfriezen tekenden vorig weekend voor een knotsgekke 4-4 in de competitie tegen Ajax. Nestelt AZ zich iets comfortabeler in de subtop of zorgt Heerenveen weer voor een verrassing? De wedstrijd begint om 16.45 en staat onder leiding van Siemen Mulder.