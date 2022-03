LIVE | Pikant tennisduel in Mexico, UCI sluit Russische en Belarussische teams uit

Cody Gakpo mist tóch halve finale bekertoer­nooi en richt zich op PS­V-Heracles

Cody Gakpo mist woensdag toch de halve finale in het bekertoernooi met PSV. De aanvaller is nog niet fit voor het treffen met Go Ahead Eagles. Vanuit PSV klonk eerder deze week nog voorzichtige hoop door dat hij de wedstrijd zou kunnen halen, maar dat lukt dus niet.

13:54