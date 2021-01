LIVE | RKC mist aanvoerder Tahiri in thuisduel met ADO

Interview Daley Blind: 'Wat mij is overkomen is niet niks, en het zit wel in mijn achter­hoofd’

7:46 Daley Blind wil in 2021 een beter jaar dan het vorige, voor zijn club en voor hemzelf. Een gesprek bij de aftrap van een januarimaand vol topduels, over de boven- en ondergrens van Ajax, het EK met Oranje en over zijn hart. ,,Het doet iets met je. Fysiek, mentaal en in de beeldvorming.’’