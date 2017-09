LIVE: RKC Waalwijk - Jong FC Utrecht

Cocu ziet goede ontwikkeling bij Schwaab en Pereiro

15:46 In aanloop naar FC Utrecht-uit (zondagmiddag om 12.30) sprak PSV-trainer Phillip Cocu in zijn wekelijkse persgesprek onder meer over Daniel Schwaab. De coach gaf aan naar meer iets meer vastigheid toe te willen in het centrum van de verdediging.