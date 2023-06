LIVE Roland Garros | Bekijk hier het meesterlijke punt van Alcaraz in halve finale tegen Djokovic

Iga Swiatek knokt zich naar finale Roland Garros en treft verrassen­de Tsjechi­sche Karolina Muchova

Iga Swiatek doet zaterdag een gooi naar haar derde titel in vier jaar op Roland Garros. De nummer één van de wereld werd flink op de proef gesteld door de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (14), maar won toch in straight sets: 6-2, 7-6 (7). Ze speelt in de finale tegen de ongeplaatste Tsjechische Karolina Muchova, die een spectaculaire comeback in huis had tegen Aryna Sabalenka: 6-7(5), 7-6(5), 5-7.