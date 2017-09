LIVE Telstar - FC Den Bosch

Italiaan Quinziato (37) beëindigt wielerloopbaan

20:20 Manuel Quinziato stopt per direct met wielrennen. De 37-jarige Italiaan zou zondag met BMC bij de het WK wielrennen meedoen in de ploegentijdrit, maar daar ziet hij vanaf. De Amerikaan Tejay van Garderen neemt de plek van Quinziato bij BMC over.