LIVE | Transfermarkt gesloten, droomtransfer Luuk de Jong lijkt net op tijd afgerond

Luuk de Jong kan op valreep spectacu­lai­re transfer maken naar FC Barcelona

31 augustus In de laatste uren van de transfermarkt is Luuk de Jong bezig nog een spectaculaire transfer te maken. FC Barcelona is met Sevilla in onderhandeling over de 31-jarige spits. Het lijkt in eerste instantie om een verhuur te gaan voor de rest van het seizoen, mede ingegeven doordat alles op het laatste moment nog moet worden geregeld.