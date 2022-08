LIVE US Open | Botic van de Zandschulp trekt stand gelijk in sets

Botic van de Zandschulp staat in de eerste ronde van de US Open tegenover de Tsjech Tomas Machac. De Nederlander is de nummer 22 van de wereld, zijn tegenstander staat 126ste. Volg de wedstrijd hier in ons liveblog.