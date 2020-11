LIVE | Van de Beek en Hoedt begonnen aan de Champions League-woensdag

Raymond de Vries van kampioens­team Vitesse op 55-jarige leeftijd overleden

17:46 Vitesse raakt in korte tijd twee oud-spelers kwijt. Nadat vorige week Dick Mulderij overleed, is ook Raymond de Vries niet meer. De speler uit het kampioensteam in de eerste divisie van 1989 is 55 jaar geworden.