LIVE | Villarreal en Man United begonnen aan Europa League-finale, Van de Beek op de bank

Even­epoel ondergaat scan na valpartij

20:20 Remco Evenepoel is in de zeventiende etappe van de Ronde van Italië flink ten val gekomen. De Belgische renner die voor de rustdag al was gezakt naar de 19de plek in het klassement kon na de val wel verder maar kwam op de Sega di Ala binnen op ruim 36 minuten van ritwinnaar Daniel Martin. Zijn ploeg Deceuninck - Quick-Step meldde dat Evenepoel vanavond een scan van zijn elleboog ondergaat.