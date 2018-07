LIVE: Waddle in tranen, 'Courtois is de beste'

Poetin trots

President Vladimir Poetin was zelf niet aanwezig bij de thriller tussen Rusland en Kroatië in Sotsji, die eindigde in een zege voor de Kroaten na strafschoppen. De grote leider van het gastland was niettemin trots op het nationale voetbalteam. ,,We hebben een eerlijke en geweldige wedstrijd verloren, maar het zijn fantastische jongens'', vond Poetin, die de wedstrijd in Moskou had gevolgd. ,,Ze zijn helden die zich bijna dood vochten op het veld, we zijn trots.''