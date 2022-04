LIVE | Wat kan Trappers in eerste kwartfinale van de play-offs bij Memmingen Indians?

NIEUWS PSV kent nogal wat twijfelge­val­len voor kraker in Enschede: ‘Wij hebben dit vaker meegemaakt en kwamen daar goed doorheen’

PSV hakt zaterdagmiddag nog een aantal knopen door over de selectie voor het duel met FC Twente van zaterdagavond. Cody Gakpo, Jordan Teze, Érick Gutiérrez en Ibrahim Sangaré zijn twijfelgevallen in het team van Roger Schmidt, terwijl ook nog niet honderd procent zeker is dat André Ramalho aansluit bij de selectie.

15:30