LIVE | Wie loot Ajax in de achtste finales van de Europa League? Volg het hier

Klaassen: ‘Kan mij voorstel­len dat mensen thuis aan het bibberen waren na gelijkma­ker’

25 februari Davy Klaassen vertolkte een hoofdrol in de thuiszege van Ajax op Lille (2-1) in de Europa League. Hij opende de score en had een rol in de 2-1 van David Neres in de slotfase. ,,Dat geeft natuurlijk een lekker gevoel”, zei hij. ,,Al vond ik ons vorige week beter spelen. We raakten de bal nu te snel kwijt.”