LIVE | Wie treft Ajax in de kwartfinales van de Europa League?

Ajax hoort vanmiddag wie de tegenstander wordt in de kwartfinales van de Europa League. De loting is om 13.00 uur en wordt verricht vanuit het UEFA-hoofdkantoor in het Zwitserse Nyon. Een uurtje eerder wordt de loting verricht voor de kwartfinales van de Champions League. Lees hier meer over de krakers in het miljardenbal.