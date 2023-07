LIVE Wimbledon | Van de Zandschulp na sterke tweede set op gelijke hoogte met Davidovich Fokina

Een dag na zijn zege op de Chinees Zhang Zhizhen gaat Botic van de Zandschulp op jacht naar een plek in de derde ronde van Wimbledon. De tennisser uit Veenendaal neemt het op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, de nummer 31 van de plaatsingslijst. De 27-jarige Van de Zandschulp is de laatste overgebleven Nederlander in het enkelspel, nadat eerder Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer werden uitgeschakeld.



LIVE | Botic van de Zandschulp - Alejandro Davidovich Fokina 1-6, 6-2, 2-3