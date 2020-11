Liverpool kan zichzelf én Ajax groot plezier doen met zege op Atalanta

‘Loket’ voor internatio­na­le sportevene­men­ten in de maak

17:10 Er komt een ‘loket’ voor internationale sportevenementen in Nederland. Dat kondigt minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) in een brief aan de Tweede Kamer aan. Het gaat om een landelijk coördinatie- en informatiepunt, dat vooral voor de onderlinge afstemming tussen de betrokken partijen moet gaat zorgen en de voortgang monitort en bewaakt.