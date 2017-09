Liverpool laat Sevilla terugkomen

De ploeg van Georginio Wijnaldum, die de hele wedstrijd speelde, kwam al snel op achterstand. In de vijfde minuut zorgde de Fransman Wissam Ben Yedder voor de openingstreffer. Nog voor rust draaiden de Braziliaan Roberto Firmino en de Egyptenaar Mohamed Salah de rollen in Engels voordeel om.

Maar Liverpool kon die voorsprong niet over de streep trekken. De Argentijn Joaquin Correa zorde in de tweede helft voor puntenverlies voor de ploeg van trainer Jürgen Klopp. Danny Makkelie leidde het duel.



Beide ploegen speelden vorig jaar in de finale van de Europa League tegen elkaar. Sevilla won met 3-1 in Basel. Klopp was toen al trainer van Liverpool. Hij heeft als coach in Europa nog steeds niet gewonnen van Sevilla na zes confrontaties met de Spaanse club.