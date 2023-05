Liverpool mag nog altijd hopen op CL-ticket

Nederland­se toppers snel onderuit bij Players Champions­hip 11, Niels Zonneveld strandt in halve finales

Voor Michael van Gerwen is het een korte zaterdag geworden in Leicester. Op Players Championship 11 boog Mighty Mike al in de openingsronde voor Boris Krcmar, de Kroatische nummer 56 van de wereld. Ook Raymond van Barneveld ging direct onderuit. Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode wonnen hun eerste partij wel, maar verloren in ronde twee. Niels Zonneveld strande in de halve finales.