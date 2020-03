Liverpool moet vol aan de bak tegen Atlético, Makkelie leidt CL-kraker

Samenvatting Histori­sche prestatie Ilicic voorkomt Valencia-won­der in spookambi­an­ce

0:16 Zonder toeschouwers op de tribunes van Mestalla leverde Josip Ilicic een historische prestatie. De Sloveen van Atalanta Bergamo maakte liefst vier goals op bezoek bij Valencia en is daarmee de eerste speler die dat presteert in een uitwedstrijd in de knock-outfase van de Champions League. Het was goed voor een 3-4 zege in het lege Mestalla én een plaats in de kwartfinale voor Atalanta Bergamo.