Liverpool moet vrezen voor uitschakeling na nederlaag bij PSG

Paris Saint-Germain kwam vanavond al na dertien minuten spelen op voorsprong in het Parc des Princes door een goal van de Spaanse linksback Juan Bernat, die met zijn rechterbeen de verre hoek achter Alisson Becker wist te vinden na slap verdedigen van Liverpool. Na een voorzet van Kylian Mbappé en een gemiste kans van Edinson Cavani was Neymar er in de 37ste minuut als de kippen bij om in de rebound de 2-0 binnen te tikken. De Braziliaan maakte daarmee zijn 31ste goal in 51 wedstrijden in de Champions League, waarmee hij Kaká passeerde als meest productieve Braziliaan ooit in de Champions League.