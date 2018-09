Liverpool nekt PSG in slotfase na schitterende wedstrijd

Ook in de tweede helft zette Liverpool meteen hoog druk. In de 58ste minuut leek de Egyptische superster Mohamed Salah te scoren, maar het feestje ging niet door nadat Sturridge een fout had begaan op doelman Aréola. Diezelfde Sturridge had even later de 3-1 aan de voet, maar de Engelsman wist de bal met zijn schouder niet in het Franse doel te krijgen.