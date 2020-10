Liverpool ook voor duel met Midtjylland nog niet op volle sterkte

VIDEO Invaller John zette RKC in slotfase op 2-1 tegen Feyenoord: ‘Jammer dat ik niet de matchwin­ner ben’

25 oktober Ola John kwam twintig minuten voor tijd in het veld bij RKC in het duel met Feyenoord en had maar tien minuten nodig om de 2-1 op het scorebord te zetten. Toch werd hij niet de matchwinner omdat Feyenoord nog gelijk maakte. ,,Dat is voetbal.”