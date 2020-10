Liverpool vreest voor zware blessure Fabinho

,,Zijn blessure is het laatste dat we kunnen gebruiken", aldus trainer Jürgen Klopp. ,,Hij had last van zijn hamstring. Hij zei wel verder te kunnen, maar kon niet sprinten. Dat werkte dus niet. We zullen de uitkomst van de scan moeten afwachten, maar het ziet er duidelijk niet goed uit."



Liverpool gaat met zes punten uit twee wedstrijden aan de leiding, gevolgd door Atalanta Bergamo met vier punten. Ajax heeft één punt.