Liverpool vs. Tottenham: de onderlinge balans

Ontmoetingen 2018/2019

Volledig scherm Georginio Wijnaldum is op 15 september trefzeker tegen Tottenham. © Getty Images Beide ontmoetingen in de Premier League eindigden in dezelfde cijfers: 2-1 voor Liverpool. Tijdens de vijfde speelronde bleek de ploeg van Jürgen Klopp op Wembley, toen nog de thuishaven van Tottenham, een klasse beter. Een negatieve hoofdrol was weggelegd voor Spurs-goalie Michel Vorm. De openingstreffer werd gemaakt door een andere Nederlander: Georginio Wijnaldum. Hij kopte de bal binnen nadat Vorm een hoekschop matig verwerkte. Ook bij de tweede Liverpool-goal was het optreden van de Nederlandse doelman niet overtuigend. Roberto Firmino profiteerde met een intikker. De aansluitingstreffer van Erick Lamela viel pas in de slotminuut.



Op het eigen Anfield had Liverpool het een stuk lastiger met Spurs in speelronde 32. Wellicht speelde de druk van de bloedstollende titelstrijd met Manchester City een rol. Firmino zette Liverpool nog wel op voorsprong, maar Ajax-beul Lucas Moura tekende in de 70ste minuut voor de gelijkmaker. Het duel stevende af op een puntendeling, ware het niet dat Toby Alderweireld in de laatste minuut ongelukkig de bal achter zijn eigen doelman werkte.

Klopp vs. Pochettino

Managers Klopp en Mauricio Pochettino kruisten in hun carrière negen keer de degens. De cijfers spreken overduidelijk in het voordeel van de Duitser. Klopp versloeg Pochettino vier keer, vier keer eindigde ontmoeting onbeslist en slechts eenmaal trok de Argentijn aan het langste eind. Dat was in 2017. Tottenham won toen met 4-1 dankzij treffers van Harry Kane (tweemaal), Dele Alli en Heung-Min Son.

Volledig scherm Jurgen Klopp en Mauricio Pochettino. © BSR Agency

Totale balans

Liverpool en Tottenham maken zich op voor de 108ste onderlinge confrontatie vanavond. De balans van de vorige 107 duels kleurt rood. The Reds kwamen namelijk 54 keer als sterkste uit de strijd. De Spurs wonnen 28 keer en de overige 25 duels eindigden in een puntendeling. De all-time topscorer in de wedstrijden tussen beide grootmachten is goalgetter Ian Rush. De Welshman scoorde tien keer tegen Tottenham. Liverpool-legende Sir Kenny Dalglish (acht doelpunten) en Robbie Fowler (zeven doelpunten) nemen plek twee en drie in. Harry Kane scoorde namens de Londense ploeg het vaakst in een onderling duel: vijf keer.

Volledig scherm Liverpool-iconen Ian Rush (rechts) en Kenny Dalglish wisten het net tegen Tottenham makkelijk te vinden. © BSR Agency

Onderlinge transfers

Bijzonder weinig spelers maakten de directe overstap van Liverpool naar Tottenham of andersom. Slechts twaalf keer sloten beide ploegen een akkoord over een transfer. De duurste én meest opvallende overgang komt op naam van Robbie Keane. De Ierse spits ging in 2008 voor zo’n 24 miljoen euro van Tottenham naar Liverpool. Het bleek geen gelukkig huwelijk want een half jaar later bewandelde Keane alweer de omgekeerde weg. Met die transfer was een kleine 17 miljoen euro gemoeid.



De Engelse middenvelder Kevin Stewart was in de zomer van 2014 de laatste speler die de directe overstap maakte. Hij kon zijn belofte bij Liverpool echter niet inlossen. Stewart speelt inmiddels bij Hull City in het Championship.