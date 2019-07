Loek van Mil: Boomlange avonturier kon zich niet meer opladen

Van Mil begon op achtjarige leeftijd met honkbal bij Vos Cardinals in zijn woonplaats Oss. In eerste instantie als catcher. ,,Tot m’n zeventiende deed ik het voor de fun”, liet hij optekenen in een interview in het Brabants Dagblad. ,,Ik had ook niet de ambitie, drang of kans om hogerop te spelen. Achteraf is dat een ideale voorbereiding op mijn carrière geweest. Ik heb lol in mijn jeugd gehad.”