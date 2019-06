López oudste winnaar van Queens

Bijzonder aan de zege van López is dat hij via een wildcard binnenkwam, als oud-winnaar van het toernooi. Pete Sampras flikte dit kunstje twintig jaar geleden. De winst van de Spanjaard moest van ver komen. Liefst drie sets waren nodig om de taaie Simon te verslaan: 6-2, 6-7, 7-6.

Maar een dubbele fout van de 34-jarige Fransman, de enige in de finale, hielp de oudste winnaar van Queen's (37 jaar) in een zetel. Het eerste matchpoint dat hij kreeg in de tiebreak verzilverde hij direct. En zo schreef López voor de tweede keer het grastoernooi op zijn naam, als nummer 113 van de wereld.