Loris Karius schlemiel na nieuwe flater

Jürgen Klopp nam het op voor de Duitse sluitpost. ,,Niemand vindt een dergelijk doelpunt leuk om te zien, maar deze treffer is de fout van James Milner. Twee geweldige spelers maken een fout, alleen praten we over slechts één speler. We kunnen niet van iedere fout een verhaal maken. Laten we doorgaan en proberen het beste te maken van de situatie'', tekende The Guardian op uit de mond van Klopp.



Vorige week zette Karius zichzelf al voor schut in de warming-up voor de oefenwedstrijd met Chester (7-0 voor Liverpool). De goalie kreeg een inschietballetje van een ploeggenoot niet onder controle en zag deze door zijn benen glippen.