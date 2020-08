‘Lucky loser’ houdt Arantxa Rus uit kwartfinales Praag

Na en weifelend begin speelde Rus een prima wedstrijd. Ze kwam tegen de lucky loser uit Polen, 174ste van de wereld, meteen met 3-0 achter, repareerde dat tot 3-3, maar viel in de eerste set toch weer terug. Vanaf dat moment speelde Rus bij vlagen uitstekend. Ze was ongenaakbaar in set 2 (6-1), maar stuitte in de laatste set toch weer op een sterke Frech. In de zesde game van de beslissende set verspeelde Rus twee breakpoints en ging het ook daarna gelijk op tot Rus na een slordige game haar service inleverde. Dat bleek de beslissing: 4-6.



In de kwartfinale komt Frech uit tegen de winnares van het duel tussen de Roemeense nummer 2 van de wereld Simona Halep en de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA-117).