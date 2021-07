Luidt Berrettini op Wimbledon een weergaloze sportzomer in voor Italië?

Bonucci: ‘Wij oude mannen gaan het opnemen tegen een paar jonge jongens’

17:26 Leonardo Bonucci vindt het geen enkel probleem dat hij zaterdag met zijn land de finale van het Europees kampioenschap voetbal op Wembley moet spelen, de thuishaven van tegenstander Engeland. ,,We schrikken er niet van dat zij thuisspelen”, zei de Italiaanse verdediger. ,,We willen er een mooie show van maken, de rest is bijzaak.”