Luik-Bastenaken-Luik, Europees voetbal en PSV-Ajax: bekijk hier het (Brabantse) sportprogramma van deze week

Het belooft weer een bomvolle sportweek te worden. De bal rolt weer als vanouds in de Keuken Kampioen Divisie en de eredivisie. Ook staan de returns in de Champions, Europa en Conference League op de rol. Én deze zondag is het ook nog eens Luik-Bastenaken-Luik. Bekijk hier het overzicht.

Returns in Europees voetbal

Vorige week werden de eerste wedstrijden in de kwartfinales gespeeld, deze week volgen de returns al. In Nederland is de blik vol gericht op AS Roma-Feyenoord (donderdag 21.00 uur op Veronica). Daarnaast probeert AZ een 2-0 achterstand tegen Anderlecht weg te werken (donderdag 18.45 uur op Veronica) in de jacht op een plek in de halve finale van de Conference League.

En ook in de Champions League is er weer een bomvol programma. Real Madrid verdedigt een 2-0 voorsprong op Chelsea, Napoli moet in eigen huis een 1-0 achterstand zien weg te werken, Bayern München moet hopen op een wonder in in eigen huis tegen Manchester City. Inter-Benfica lijkt ook beslist, al wist Roger Schmidt al vaker te verrassend met de Portugezen.

Waalse Pijl

Het wielerseizoen is in volle gang. Na zege van Tadej Pogacar in de Amstel Gold Race gaat de blik nu op de Waalse Pijl. Wie wordt de opvolger van Dylan Teuns? Pogacar is natuurlijk de favoriet, maar zal opnieuw moeten afrekenen met onder meer Tom Pidcock en Ben Healy. De finish is rond 16.15 uur op - zoals altijd - de Muur van Hoei. De race is via Sporza, NPO1 en Eurosport 1 te volgen.

Inhaalduel RKC

Weet u nog? Dat duel tussen Go Ahead Eagles en RKC, dat na een heuse sneeuwsoap uiteindelijk werd afgelast? Die wedstrijd wordt woensdag dan eindelijk ingehaald. In Deventer wordt om 18.45 uur afgetrapt. Thuisblijvers kunnen de wedstrijd via ESPN 1 volgen.

Premier League Darts in Ahoy

In Rotterdam worden er donderdag pijlen gegooid op het hoogste niveau. De Premier League of Darts doet donderdagavond namelijk Ahoy aan. De kaarten zijn allang en breed allemaal over de toonbank gegaan, dus als je er niet bij bent is het alleen via Viaplay te volgen.

Keuken Kampioen Divisie

Opnieuw een bomvol KKD-schema, met volop Brabantse inbreng. FC Den Bosch reist af naar Kerkrade voor het duel met Roda JC, FC Eindhoven ontvangt NAC, Willem II speelt thuis tegen TOP Oss en Helmond Sport gaat proberen te stunten tegen Heracles Almelo. Het schakelkanaal op ESPN 1 laat opnieuw flarden van alle wedstrijden zien.

Marathon Londen met Sifan Hassan

Ze houdt van uitdagingen. En dus loopt tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan zondag haar eerste marathon, in Londen. Hoe hard ze gaat lopen, daar is ze vooral ook zelf benieuwd naar. De ochtendmensen kunnen het vanaf 10.00 uur volgen op de Engelse zender BBC.

De topper in de eredivisie

Een cruciaal duel om - zeer waarschijnlijk - de tweede plaats in de eredivisie. Achter koploper Feyenoord is het verschil tussen Ajax en PSV klein. Eerder dit seizoen werd het in Amsterdam 1-2 voor PSV. Zorgen de Eindhovenaren weer voor een zege op de rivaal? Om 14.30 uur is het duel in het Philips Stadion live te volgen via ESPN.

Erik Ten Hag met Manchester United op jacht naar nieuwe prijs

Geweldig gaat het de laatste weken niet, maar Erik ten Hag is alsnog in de race voor meerdere prijzen. Donderdag poogt hij met Manchester United de halve finale van de Europa League te halen, drie dagen later staat de halve finale van de FA Cup op het affiche. Brighton is de opponent. Het duel begint om 17.30 uur, Ziggo Sport zendt het toernooi uit.