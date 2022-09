Luis Alberto bezorgt Feyenoord horrorstart met snelle treffer

derde divisie O.S.S.'20 wint door late goal op bezoek bij Dongen en kent prima start van het seizoen: ‘Dit is een hele lekkere’

Mede door een wonderschone halve omhaal en een doelpunt in de absolute slotfase van de wedstrijd heeft O.S.S.'20 op bezoek bij Dongen gewonnen. Even leek het erop dat de thuisploeg het eerste punt van het seizoen kon bijschrijven, maar de ploeg uit Oss sloeg in de 92ste minuut alsnog toe.

