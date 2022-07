Luis Sinisterra officieel voor recordbedrag van Feyenoord naar Leeds United: ‘Ik ga veel dingen missen’

Mathieu van der Poel voelt zich slecht: ‘Op deze manier wordt het een heel lange Tour’

In de etappe die hem op het lijf was geschreven, ploeterde Mathieu van der Poel in de achtergrond. Hij voelt zich deze Tour de France slecht. Afstappen is nog geen optie. ,,Ik ga ervoor vechten, maar het moet wel beter worden.’’

