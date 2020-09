‘Luis Suárez niet naar Juventus, maar naar Atlético Madrid’

Halep wint titel in Rome na opgave van Pliskova

18:37 De Roemeense tennisster Simona Halep heeft voor de eerste keer het graveltoernooi in Rome op haar naam geschreven. De nummer 2 van de wereld nam het in de finale op tegen de Tsjechische titelverdedigster Karolina Pliskova. De nummer 4 van de mondiale ranglijst staakte in de tweede set de strijd wegens een blessure.