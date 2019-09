Lukt het Serena Williams nu wel? ‘Ik moet zorgen dat ik relaxed blijf’

Door Rik Spekenbrink



Niet voor het eerst staat er aan de overkant van het net een meisje dat haar dochter had kunnen zijn. Bianca Andreescu werd op 16 juni 2000 geboren in Toronto, negen maanden nadat Serena Williams in New York ten koste van Martina Hingis haar eerste grand slam won. Twintig jaar later zal het Arthur Ashe Stadium opnieuw op haar hand zijn. Williams, die deze maand 38 jaar wordt, krijgt opnieuw een kans om de felbegeerde en veelbesproken 24ste major te winnen.



Andreescu (19) debuteert op de US Open, bij haar drie eerdere grand slams kwam ze niet verder dan de tweede ronde. Ze heeft de tennistop als een komeet bestormd, maar haar belangrijkste ervaringen zijn splinters in vergelijking met die van Williams, die ook nog eens een thuiswedstrijd speelt.