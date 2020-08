Luuk de Jong over hoofdrol in finale: ‘Dit zal me altijd bijblijven’

Met twee kopgoals was Luuk de Jong de man van de avond in de gewonnen EL-finale van Sevilla met Inter (3-2). ,,We hebben als een echt team gespeeld, als één familie”, sprak de voormalige aanvoerder van PSV glunderend bij FOX Sports.

Met twee treffers in de eerste helft (1-1 en 2-1) had hij een groot aandeel in de zesde triomf van de Spaanse club in dit Europese toernooi. ,,Een geweldig gevoel, twee keer scoren met een kopbal”, jubelde De Jong, die na de enerverende finale werd uitgeroepen tot ‘Man of the Match’.

De Jong: ,,Ongelooflijk dat we nu toch de Europa League hebben gewonnen. We hebben zoveel zware wedstrijden in dit toernooi gespeeld. Maar we hebben het samen tot een goede einde gebracht. Die saamhorigheid is de grote kracht van Sevilla. Het maakt niet uit wie er speelt. Iedereen is bereid om keihard voor elkaar te werken. Dat zag je ook weer in deze finale tegen Inter.”

Volgens De Jong begon Sevilla goed aan de wedstrijd en viel de treffer van Inter, uit een strafschop, onverwacht. ,,Gelukkig kon ik daarna twee keer raak koppen, voor mij was dat natuurlijk een heerlijk gevoel. Dit zal me altijd bijblijven.”

De Jong maakte zondag in de halve finale tegen Manchester United (2-1) als invaller de winnende treffer. Mede daarom waarschijnlijk kreeg hij van coach Julen Lopetegui tegen Inter een basisplaats. Het vertrouwen van zijn trainer maakte De Jong dubbel en dwars waar. ,,Ik zei het zondag en ik zeg het nu weer: als de coach mij nodig heeft, zal ik er staan. Ik ben er altijd klaar voor. Die houding pakte voor mij nu wel heel erg goed uit.”

De Jong (29) hoorde lachend aan dat Inter, met verdediger Stefan de Vrij in de gelederen, in het afgelopen seizoen in de Serie A amper doelpunten incasseerde via kopballen. ,,Ja, ik denk wel dat het een specialiteit van mij is. Maar je bent natuurlijk ook afhankelijk van de voorzetten die je krijgt. Die waren perfect bij mijn twee doelpunten. Ze vlogen er heel mooi in.”

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP