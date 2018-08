Luxemburgs Dudelange hoopt op Europees voetbalwonder

Het stadje Dudelange, met zo'n 20.000 inwoners, is in de ban van het duel dat op grote schermen te zien zal zijn. Trainer Dino Toppmöller, de zoon van de voormalig Duitse topschutter Klaus Toppmöller, blijft voorzichtig. ,,Het is al buitengewoon wat we gepresteerd hebben, maar we zijn er nog niet.'' Er ligt ook veel geld klaar, zeker voor een club die eerder in de Duitse amateurklassen actief was.



F91 pakte al een miljoen euro, bij plaatsing komt daar 3 miljoen euro bij.

De club bereikte al eerder een mijlpaal door zich in 2005 als eerste Luxemburgse club te kwalificeren voor de tweede voorronde van de Champions League. In 2012 stuntte F91 eveneens in de voorronde van de Champions League met een zege op het Oostenrijkse Red Bull Salzburg.