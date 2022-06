Lyon verhoogt bod op Tyrell Malacia, na rondkomen transfer kan Feyenoord de markt op

Willem II-lei­ding zag sprankje hoop vervliegen: transfer­vrije Köhlert verlaat Tilburg

De bevestiging van zijn overstap naar SC Heerenveen is er nog niet, maar duidelijk is wel dat Mats Köhlert na drie jaar vertrekt bij Willem II. Er was nog een piepklein sprankje hoop dat hij de ‘Freek Heerkens-route’ zou bewandelen, maar het is uiteindelijk (zoals voor de clubleiding de afgelopen tijd steeds duidelijker werd) het ‘Driess Saddiki-scenario’ geworden.

8:00