Madison Keys voor tweede keer naar halve finales in Melbourne

Keys, momenteel de nummer 51 van de wereldranglijst, stond eerder in 2015 in de halve finales in Melbourne. Toen verloor ze van haar landgenote Serena Williams, die het grandslamtoernooi dat jaar ook zou winnen. Met Krejcikova trof ze in de kwartfinales de winnares van Roland Garros van vorig jaar, maar de Tsjechische had vanaf het begin moeite haar eigen opslagbeurten te winnen. Op 3-2 benutte Keys een breakpoint in een lange game. Ze gaf die voorsprong ook niet meer weg en pakte de set met 6-3.