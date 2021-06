Mahut en Herbert winnen opnieuw dubbelspel

Roland Garros Geen nummer 14 voor Nadal: ‘Het leven gaat door’

8:50 Natuurlijk was Rafael Nadal verdrietig na zijn nederlaag in de halve finales van Roland Garros tegen Novak Djokovic, maar de Spaanse recordkampioen wilde ook niet te lang stilstaan bij pas zijn derde nederlaag ooit in Parijs. ,,Het leven gaat door, dit is niet meer dan een nederlaag op de tennisbaan”, zei de 35-jarige Spanjaard.