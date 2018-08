Mainz verlost Feyenoord van Boëtius

PSV kijkt op de transfer­markt nog naar last minute-trans­fer

17:23 PSV probeert deze week nog een versterking te halen voor het middenveld. ,,Wij kijken altijd rond. De resultaten van de afgelopen week zouden niet de reden moeten zijn. We winnen namelijk drie wedstrijden", zei coach Mark van Bommel er zaterdag al over. Algemeen directeur Toon Gerbrands bevestigde maandag dat PSV nog naar een vervanger kijkt voor Ryan Thomas, die met een blessure is weggevallen.