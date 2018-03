'Mama' Serena Williams te sterk voor Kiki Bertens

Indian WellsSerena Williams heeft in de tweede ronde van het tennistoernooi in Indian Wells Kiki Bertens met de nodige moeite verslagen. De Amerikaanse won met 7-6 (5) en 7-5 van de Nederlandse. In de derde ronde komt Williams uit tegen haar zus Venus.

De 36-jarige Williams speelde haar tweede wedstrijd in het WTA-circuit na een afwezigheid van ruim een jaar omdat ze moeder werd. Ze zei na afloop dat de tien jaar jongere Bertens sterk was begonnen. ,,Ze speelde heel goed in de eerste set. Dat ik me zo wist terug te knokken was heel belangrijk." Bertens serveerde op 5-3 voor de setwinst, maar juist op de beslissende momenten liet haar opslag de Wateringse in de steek. Via een tiebreak pakte Williams met 7-5 alsnog de eerste set.

Volledig scherm Serena Williams. © AFP

Het was de derde keer dat de twee tennissters tegenover elkaar stonden. De laatste keer was in juni 2016 in de halve finale van Roland Garros. Ook toen won Williams.

Bertens gaf zich niet gewonnen toen Williams in set twee voor de winst serveerde op 5-4. Ze pakte de break maar leverde vervolgens, met onder meer twee dubbele fouten, haar service opnieuw in. ,,Ik heb helaas mijn kansen niet gepakt", twitterde ze. ,,Terug naar de trainingsbaan."



,,Het was al beter dan in de eerste ronde'', zei Williams. ,,Ik maak nog steeds fouten die ik normaal niet maak. Het is allemaal nog even wennen.'' Een partij tussen de twee zussen heeft een historie op Indian Wells. In 2001 trok Venus zich enkele minuten voor de halve finale tegen haar zus terug met knieklachten. Het leidde tot fikse kritiek en een vijandige bejegening van Serena in de finale, terwijl ook vader Richard Williams en Venus werden uitgejouwd. Serena Williams had het gehad met Indian Wells en keerde pas in 2015 terug op het toernooi in Californië.

Volledig scherm Kiki Bertens in de tweede ronde tegen Serena Williams. © EPA