Manchester City begint met kleine marge aan return in Dortmund

Weergaloze Neymar onthult na kraker tegen Bayern waar zijn toekomst ligt

13:16 Voor Paris Saint-Germain kan het even niet op. Niet alleen staat de ploeg na twee meeslepende duels met Bayern München in de halve finale van de Champions League, na afloop van de return gisteravond had uitblinker Neymar ook nog eens goed nieuws voor de aanhang van zijn club: ,,Parijs is mijn thuis.”