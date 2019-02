Manchester City mist Stones en Jesus tegen Schalke 04

,,Het zijn geen grote problemen, maar wel groot genoeg om deze wedstrijd te moeten overslaan’', zei manager Pep Guardiola, die ook de al langer geblesseerde linksbacks Benjamin Mendy en Fabian Delph mist. Stones en Jesus deden zaterdag nog 90 minuten mee in de gewonnen FA Cup-wedstrijd bij Newport County (1-4). De Belgische verdediger Vincent Kompany, die begin januari zijn laatste wedstrijd speelde, is wel mee naar Duitsland. Philippe Sandler maakt ook deel uit van de selectie van Guardiola. De 22-jarige Amsterdammer kreeg afgelopen maand al een paar keer speeltijd in bekerduels.

City gaat aan kop in de Premier League, is ook nog actief in de FA Cup en speelt zondag de finale van de League Cup tegen Chelsea. De regerend kampioen van Engeland begon dit seizoen met winst van het Community Shield en daar kunnen dus nog maar liefst vier prijzen bij komen. ,,Ons doel is niet om die vier competities te winnen, ons doel is om iedere wedstrijd te winnen’', zei spelmaker Kevin De Bruyne vol branie in de Veltins Arena van Schalke 04.