Manchester United kan niet profiteren van nederlaag Juventus

Teleurge­stel­de Tadic: Bij 2-1 dachten we dat het binnen was

23:38 Ajax mocht in het spektakelstuk tegen Bayern München even ruiken aan groepswinst. Na de benutte penalty van Dusan Tadic (2-1, 82ste min) stonden de Amsterdammers vijf minuten lang virtueel bovenaan in groep E. Daarna bracht Robert Lewandowski, na een domme overtreding van Nicolas Tagliafico, Bayern weer langszij.