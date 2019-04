Manchester United ontvangt Barcelona op Old Trafford

Na Bayern en Real is Juventus next level voor Ajax

8:00 Een Nederlandse voetbalclub in de kwartfinales van de Champions League. Niemand hield voor mogelijk dat dat óóit nog zou gebeuren. Vanavond is het dan toch zo ver, met Ajax - Juventus. Hoe de thuisclub de Italiaanse alleskunners moet bespelen? ,,We moeten bij onze eigen stijl blijven.’’