Manuel Neuer (36) verlengt contract bij Bayern München, Liverpool haalt toptalent

Derde divisie zondag OSS'20 scoort al na 35 seconde en geeft Hercules flink pak slaag, zinderende ontknoping in de maak

We kunnen ons gaan opmaken voor een zinderende slotfase in de derde divisie zondag. OSS'20 staat vijfde en ook maar vijf punten achter op koploper OFC met nog drie wedstrijden te gaan. Ook staat OSS'20 er goed voor in de derde periode met twee punten achterstand op de koploper.

22 mei